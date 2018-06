Frankfurt/Main (dpa) - Die geplante Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen des EZB-Rates nimmt Formen an.

"Derzeit arbeiten wir in Testläufen daran, das richtige Format dafür zu finden", schreibt Notenbankpräsident Mario Draghi in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". "Schließlich wollen wir, dass diese Zusammenfassungen für die interessierte Öffentlichkeit verständlich sind. Nur so können sie ihre Wirkung voll entfalten."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Anfang Juli angekündigt, dass sie ab 2015 regelmäßig Zusammenfassungen der Beratungen des EZB-Rates veröffentlichen will - und zwar jeweils vor der folgenden Sitzung. Bislang liegen die Mitschriften 30 Jahre unter Verschluss.

Die neue Transparenz sei "ein weiterer Weg, um unsere Maßnahmen und die ihnen zugrundeliegenden Erörterungen zu erläutern", schreibt Draghi - schließlich sei Vertrauen der Bevölkerung in die Geldpolitik immens wichtig: "Für die EZB ist die Aufgabe jedoch komplexer als damals für die Bundesbank oder heute für die Fed. Das Vertrauen der 335 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Euro-Gebiet aufzubauen ist eine große Herausforderung für die Kommunikationspolitik."

EZB zu Protokollen 3.7.2014

Eingangsstatement Draghi EZB-Pk 3.7.2014

Rechtlicher Rahmen der EZB I

Rechtlicher Rahmen der EZB II