Berlin (dpa) - Devid Striesow spielt Hape Kerkeling. In Berlin haben am Montag die Dreharbeiten für "Ich bin dann mal weg" begonnen.

In dem Film spielt der 40-jährige "Tatort"-Star Striesow den Entertainer Kerkeling (49), der in dem gleichnamigen Bestseller seine Erfahrungen auf dem Pilgerweg verarbeitete. Gedreht werde bis Ende September auch in Brandenburg und an Originalschauplätzen entlang des Jakobswegs, teilte die Filmagentur Via Berlin mit. In weiteren Rollen werden unter anderem Martina Gedeck, Karoline Schuch, Katharina Thalbach und Annette Frier zu sehen sein. Regie führt Julia von Heinz ("Hannas Reise", "Hanni & Nanni 2"). 2015 kommt der Film in die Kinos.