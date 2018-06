Reims (AFP) Weil die französische Stadt Reims zur Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges hunderte Luftballons aufsteigen ließ, droht ihr nun eine Klage wegen Umweltverschmutzung. Diese immer häufigeren Luftballon-Aktionen seien "eine Gefahr für die Umwelt und die Artenvielfalt", erklärte die Umweltorganisation Robin Wood am Montag und kündigte eine Anzeige gegen die Stadt wegen "Liegenlassen von Abfällen" an.

