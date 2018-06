Stegersbach (SID) - Erstes Spiel, erstes Tor: Der Schweizer Nationalspieler Valon Behrami hat gleich beim Debüt für den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV getroffen. Der erst am Sonntag verpflichtete Stürmer erzielte beim 2:0 (2:0) im Test gegen den türkischen Erstligisten Akhisar Belediyespor nach Flanke von Rafael van der Vaart per Kopf die Führung (21.). In Stegersbach/Österreich war zudem Artjoms Rudnevs (25.) erfolgreich.

Zur Halbzeit wurde der für geschätzte 3,5 Millionen Euro aus Neapel gekommene Behrami ausgewechselt.