Hamburg (SID) - Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld (65) hat den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zu der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Valon Behrami (29) gratuliert und den Schweizer Nationalspieler mit dem ehemaligen Bayern-Star Mark van Bommel verglichen. "Er ist ein 'Aggressiv Leader', wie es einst Mark van Bommel war. Er ist technisch gut, spielt einfache Pässe, ist ein unglaublicher Motivator. Ein Winner-Typ, der nie aufgibt", sagte Hitzfeld der Bild-Zeitung: "So einen Profi hat der Verein gerade nach der vergangenen Saison gebraucht."

Der HSV hatte den Transfer von Behrami am Sonntag perfekt gemacht. Behrami erhält beim HSV einen Vertrag bis 2017, die Hamburger zahlten im Gegenzug rund 3,5 Millionen Euro an den SCC Neapel. Für Hitzfeld eine gute Investition. "Er kann das Spiel der gegnerischen Mannschaft hervorragend lesen, wittert schon die Gefahr, wenn sie gerade im Entstehen ist", sagte Hitzfeld, der als ehemaliger Nationaltrainer der Schweiz zusammen mit Behrami bei der WM in Brasilien ins Achtelfinale eingezogen war: "Valon ist der absolute Feuerwehrmann, der Brände löscht."