Hamburg (dpa) - Der Wechsel des Mainzer Mittelfeldspielers Nicolai Müller zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht unmittelbar bevor. Wie Mainz 05 bestätigte, hat sich der 26-Jährige bereits von der Mannschaft verabschiedet und ist auf dem Weg in den Norden.

Am Dienstag soll er die obligatorische medizinische Untersuchung in Hamburg absolvieren, am Donnerstag könnte er erstmals mit der Mannschaft trainieren. Die Ablöse soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen.