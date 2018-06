Bremen (SID) - Star-Trainer José Mourinho (51) vom englischen Top-Klub FC Chelsea hat nach dem 0:3 im Testspiel gegen Werder Bremen Kritik an der Qualität in der Fußball-Bundesliga geübt. "Die englische Liga ist nicht wie die deutsche, wo du weißt, wer Erster und Zweiter wird", sagte "The Special One" mies gelaunt: "Bei uns kannst du Erster oder auch Sechster werden. Die Premier League ist hart."

Den Grund für die Niederlage gegen die Hanseaten schob Mourinho wie schon so oft in der Vergangenheit auf die angeblich schwache Leistung des Schiedsrichters. "Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter dachte, er müsste einen Zirkus für die Fans veranstalten", sagte Mourinho: "Wir konnten nicht spielen, er hat uns immer wieder gestoppt. Er hat das Spiel getötet. Ich bin total enttäuscht." Ohne den deutschen Weltmeister Andre Schürrle präsentierte sich Chelsea gegen Bremen am Sonntag überraschend schwach.