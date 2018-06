München (SID) - Superstar Arjen Robben hat sich nach dem WM-Halbfinal-Aus hohe Ziele mit Bayern München gesetzt. "Natürlich bin ich wieder heiß auf die neue Saison. Ich möchte wieder angreifen mit unserer Mannschaft. Ich will wieder die Champions League gewinnen. Das das zweite Mal zu schaffen, bleibt das große Ziel", sagte der 30-Jährige dem kicker.

Die Weltmeisterschaft in Brasilien hat der Offensivspieler abgehakt. "Sicher bleibt die Enttäuschung vom Halbfinale, denn das Endspiel war klar drin für uns. Doch es war ein schönes Erlebnis, und ich bin stolz, was wir mit Holland erreicht haben", sagte Robben.

Robben trifft am Mittwoch nach seinem Urlaub erstmals auf seine Kollegen vom FC Bayern. Zusammen mit den sechs Weltmeistern und Dante fliegt der Nationalspieler für einen Kurztrip in die USA, um mit dem deutschen Rekordmeister ein Spiel gegen eine Auswahl der Major League Soccer (MLS) in Portland zu bestreiten.

Robben sieht das jedoch als unproblematisch an: "Der USA-Trip ist schön. Und es ist doch gut für uns, dass wir auch dort viele Fans haben und uns in den USA zeigen."