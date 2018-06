Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat sich für die kommende Saison die Dienste des spanischen Junioren-Nationalspielers Oriol Romeu vom FC Chelsea gesichert. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr an den Neckar.

Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Noch am selben Tag sollte Romeu, der in der vergangenen Saison an den FC Valencia ausgeliehen war, mit dem Team im Trainingslager in Österreich arbeiten. "Oriol ist ein junger Spieler, der taktisch sehr gut ausgebildet wurde", sagte Sportvorstand Fredi Bobic über den defensiv ausgerichteten Profi, der aus der Jugendakademie des FC Barcelona stammt.