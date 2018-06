Valencia (SID) - Der sechsmalige spanische Meister FC Valencia hat sein Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi (22) bekräfigt. "Er ist ein Weltmeister, wir kennen ihn und er ist eine der Alternativen, die wir momentan im Auge haben", sagte Valencias Trainer Nuno Espírito Santo am Sonntag. Nach Informationen der regionalen Sportzeitung Superdeporte soll sich Roberto Ayala, Assistent des Sportmanagements, in Genua aufhalten, um mit Mustafis Verein Sampdora Genua über einen Wechsel zu verhandeln.

Zuletzt war Mustafi, der seit 2012 beim Klub aus der Serie A unter Vertrag steht, mit mehreren deutschen Teams in Verbindung gebracht worden.