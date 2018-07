Lüttich (dpa) - Bei einer großen Gedenkfeier im belgischen Lüttich erinnern zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus Europa an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Am 4. August 1914 hatten deutsche Truppen das neutrale Belgien überfallen. Belgiens Königspaar Philippe und Mathilde begrüßte Bundespräsident Joachim Gauck in der ostbelgischen Stadt. Erwartet werden auch Frankreichs Präsident François Hollande und der britische Thronfolger William mit seiner Frau Kate.

