Perth (dpa) - Reporter haben in Australien die vermeintlichen Eltern des in Thailand bei einer Leihmutter im Stich gelassenen kranken Babys Gammy aufgespürt. Die beiden hätten eine Tochter, die Gammys Zwillingsschwester sein könne, berichtet der Sender Channel 9. Sie streiten aber ab, die Eltern des Jungen zu sein. Dem Sender ABC sagte der Mann, das Krankenhaus habe den Jungen nie erwähnt. Die Leihmutter sagte dagegen, der Vater habe das Mädchen im Krankenhaus besucht, den Jungen, der Down Syndrom hat, aber keines Blickes gewürdigt.

