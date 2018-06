Potsdam (dpa) - Die in Westafrika stationierten Soldaten der Bundeswehr sind gut auf die Ebola-Epidemie vorbereitet. Der Truppenarzt der mehr als 150 deutschen Soldaten in Mali sei Tropenmediziner und habe längst einen Notfallplan für ein mögliches Übergreifen der Epidemie aus den Nachbarländern erarbeitet. Das sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. Ohnehin gälten in den Ländern, in denen gefährliche Krankheiten vorkommen, spezielle Sicherheitsvorschriften. So dürfen bestimmte Nahrungsmittel nur aus Europa kommen und die Soldaten werden vor ihrem Einsatz geimpft.

