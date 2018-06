Bagdad (AFP) Nach dem Vorstoß der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Norden des Irak hat der irakische Regierungschef Nuri al-Maliki einen Einsatz der Luftwaffe in der Region angeordnet. Die Luftwaffe solle die kurdischen Peschmerga-Kämpfer im autonomen Kurdengebiet unterstützen, sagte Armeesprecher Kassem Atta am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.