Rom (dpa) - Eine Wallfahrt Zehntausender deutscher Ministranten hat Rom erreicht. Mit Bussen und in Zügen kamen junge Altardiener in die Ewige Stadt. Sie wollen in dieser Woche ihren katholischen Glauben feiern, beten, Papst Franziskus treffen und ihre Gemeinschaft erleben. Bis zu 50 000 Ministranten machen bei der bundesweiten Wallfahrt von 26 deutschen Bistümern mit. Höhepunkt ist morgen ein gemeinsames Abendgebet mit dem Papst auf dem Petersplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.