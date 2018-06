Tel Aviv (dpa) - Israels Außenminister Avigdor Lieberman hat sich für eine mögliche Übergabe der Verwaltung im Gazastreifen an die Vereinten Nationen ausgesprochen. Eine internationale Kontrolle von Gaza durch die UN sollte in Erwägung gezogen werden, sagte Lieberman nach Angaben der Zeitung "Haaretz". Er erwähnte in diesem Zusammenhang das historische britische Mandat über Palästina und die früheren UN-Verwaltungen in Ost-Timor und im Kosovo. Für eine solche Regelung sei nur die Zustimmung Israels und der gemäßigten Palästinenserbehörde von Präsident Mahmud Abbas notwendig.

