Gaza (dpa) - Eine siebenstündige humanitäre Waffenruhe hat in einem Großteil des Gazastreifens begonnen. Sie soll bis 16.00 Uhr dauern. Ausgenommen seien Gebiete, in denen die Armee operiere, teilte das Militär mit. Nach israelischen Medienberichten bezieht sich dies auf Regionen im südlichen Gazastreifen. Am Freitag war eine Feuerpause nach kurzer Zeit wieder zusammengebrochen. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas teilte mit, die neue Waffenruhe sei einseitig erklärt worden. Israel wolle damit nur "von seinen Massakern ablenken".

