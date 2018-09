Glasgow (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt (27) will sein Hauptaugenmerk in Zukunft noch stärker auf die 200 m legen und hat sich hohe Ziele gesetzt. "Ich will die 19 Sekunden knacken. Das ist einer meiner größten Träume", sagte der sechsmalige Olympiasieger bei BBC Radio: "Ich weiß, dass die Leute mich weiter schnell auf den 100 m sehen wollen, aber ich liebe meine 200 m, und ich will etwas ganz Besonderes für mich erreichen. Mein Hauptziel sind daher die 200."

Der 27-Jährige hält in 19,19 Sekunden den Weltrekord über 200 m, aufgestellt 2009 bei den Weltmeisterschaften in Berlin. Ebenfalls in der Hauptstadt sorgte er für seinen 100-m-Weltrekord (9,58). "Ich werde definitiv hart trainieren und schauen, was möglich ist", sagte Bolt. Zudem bekräftigte Bolt noch einmal den Plan, seine Karriere noch bis zu den Weltmeisterschaften 2017 in London fortzusetzen.

Bei den Commonwealth Games in Glasgow hatte Bolt am Freitag nach 329 Tagen Wettkampf-Pause in der Sprintstaffel sein Comeback gefeiert. Wegen hartnäckiger Fußprobleme war er erst Ende April voll ins Training eingestiegen.