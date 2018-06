Den Haag (AFP) Fast drei Wochen nach dem mutmaßlichen Abschuss einer malaysischen Passagiermaschine im Osten der Ukraine sind weitere Leichenteile der Todesopfer in den Niederlanden eingetroffen. Wie ein Sprecher des niederländischen Justizministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte, landete in Eindhoven ein Militärflugzeug, das einen Sarg mit menschlichen Überresten transportierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.