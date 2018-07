Lissabon (AFP) Erstmals kommen die neuen EU-Regeln zur Rettung von Banken zur Anwendung. Portugals Regierung zerschlägt die schlingernde Bank Espírito Santo (BES) in zwei Teile: Faule Kredite werden in eine "Bad Bank" ausgelagert, Eigentümer sind die bisherigen Aktionäre der BES, wie die Regierung in der Nacht zum Montag mitteilte. Aus dem gesunden Teil wird mit einer Kapitalspritze von fast fünf Milliarden Euro eine neue Bank.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.