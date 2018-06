Warschau (SID) - Der tschechische Radprofi Petr Vakoc hat die zweite Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der 22-Jährige vom Team Omega Pharma-Quick Step hängte 20 Kilometer vor dem Ziel in Warschau seine zwei polnischen Mitausreißer ab und übernahm das Gelbe Trikot. Bester Deutscher nach 226 Kilometern war erneut Dominik Nerz (Wangen) vom Team BMC auf Platz 29.

Vakoc führt in der Gesamtwertung der siebentägigen Tour mit 27 Sekunden Vorsprung vor dem Weißrussen Jauhen Hutarowitsch. Weitere zehn Sekunden zurück folgt Nerz auf dem 17. Rang.

Am Dienstag führt die dritte Etappe über 174 Kilometer von Kielce nach Rzeszow. Die 71. Polen-Rundfahrt endet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Krakau.