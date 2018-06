Washington (SID) - Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Swetlana Kusnezowa hat das WTA-Turnier in Washington gewonnen und damit ihre vierjährige Durststrecke auf der Tour beendet. Im Endspiel am Sonntag gewann die 29 Jahre alte Russin 6:3, 4:6, 6:4 gegen Kurumi Nara (Japan), damit sicherte sie sich ein Preisgeld von 32.000 Euro. Ihren letzten Titel hatte die ehemalige Weltranglistenzweite, Siegerin der US Open 2004 und der French Open 2009, im August 2010 in San Diego geholt.

Die sieben Jahre jüngere Nara, die im Februar in Rio de Janeiro ihren ersten Titel gewonnen hatte, konnte sich mit rund 16.000 Euro trösten. In Washington war die einzige deutsche Starterin Julia Görges (Bad Oldesloe) bereits in der ersten Runde gescheitert.