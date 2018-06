Tel Aviv (SID) - Die ATP hat das für September geplante Tennis-Turnier im israelischen Tel Aviv wegen des Nahost-Konflikts abgesagt. "Angesichts der angespannten Situation in der Region können wir nicht an unseren Plänen festhalten. Die Sicherheit von Spielern und Fans geht vor", sagte der neue ATP-Chef Chris Kermode. Die Negev Israel Open wären das erste ATP-Turnier in Israel seit 1996 gewesen.

Der israelische Verband ITA bedauerte die Entscheidung. "Wir haben alles unternommen, um ein erfolgreiches Turnier zu garantieren", sagte ITA-Präsident Asaf Tochmeir. Die ATP sicherte dem Veranstalter zu, 2015 einen neuen Versuch zu starten. Der Turnierbeginn war für den 15. September geplant.

Auch im Fußball hatte der Nahost-Konflikt zuletzt internationale Begegnungen in Israel verhindert. Für ihre Qualifikations-Spiele in der Champions League und Europa League mussten mehrere Klubs nach Zypern ausweichen.