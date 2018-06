Dhaka (AFP) Eine offenbar überladene Fähre mit bis zu 200 Passagieren an Bord ist am Montag auf einem Fluss in Bangladesch gesunken. Bislang seien zwei Leichen geborgen worden, teilten die Rettungskräfte mit. Etwa hundert Menschen seien gerettet worden. Nach den übrigen Passagieren werde weiter gesucht. Taucher waren im Einsatz, um die Bergungsarbeiten am Wrack einzuleiten.

