Jerusalem (AFP) Nach den Palästinensern hat auch Israel einer von Ägypten vorgeschlagenen dreitägigen Feuerpause für den Gazastreifen zugestimmt. Israel werde die Waffenruhe ab Dienstag, 08.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) einhalten, sagte ein Regierungsvertreter am Montagabend in Jerusalem der Nachrichtenagentur AFP. Auch ein Sprecher der radikalislamischen Hamas bestätigte die Einigung. Nach Angaben Kairos sollen die Waffen für 72 Stunden schweigen, zugleich sollen in der ägyptischen Hauptstadt Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand beginnen.

