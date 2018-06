Lissabon (AFP) Der portugiesische Staat will die angeschlagene Bank Espírito Santo (BES) mit einer Milliardenspritze vor dem Kollaps retten. Die führende Privatbank des Landes erhalte vom Staat 4,4 Milliarden Euro, ihre faulen Kredite und Geschäfte sollen in eine "Bad Bank" ausgelagert werden, wie Zentralbankchef Carlos Costa und das Finanzministerium in der Nacht zum Montag mitteilten. Für die Verluste müssen demnach Aktionäre und Gläubiger geradestehen. Diese hätten die "Aktivitäten der Bank nicht ausreichend kontrolliert", erklärte das Finanzministerium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.