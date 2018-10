Mannheim (AFP) Der Vorstandschef des Baukonzerns Bilfinger, Roland Koch, verlässt nach einer erneuten Gewinnwarnung innerhalb kurzer Zeit das Unternehmen. Die zweite Senkung der Gewinnaussichten innerhalb von fünf Wochen habe das Vertrauen des Kapitalmarkts in Bilfinger "erschüttert", erklärte Koch am Montagabend in einer Mitteilung des Unternehmens. Er habe deshalb seinen Rücktritt angeboten. Zudem gebe es Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat über den künftigen Kurs des Konzerns, erklärte der frühere Ministerpräsident von Hessen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.