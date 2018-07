Genf (AFP) Die Zahl der Ebola-Opfer in Westafrika ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Montagabend aus Genf fielen dem Virus inzwischen 887 Menschen zum Opfer, das waren 158 mehr als vor einer Woche genannt. Die Zahl der Infektionen und Verdachtsfälle stieg auf 1603. Neben den bislang betroffenen Staaten Guinea, Liberia und Sierra Leone gibt es nun auch ein Todesopfer und vier mutmaßliche Ansteckungen in Nigeria.

