Munshiganj (AFP) Beim Untergang einer offenbar überladenen Fähre sind in Bangladesch vermutlich mehr als hundert Menschen ertrunken. "118 Passagiere werden nach Angaben von Angehörigen vermisst", sagte Behördenvertreter Saiful Hasan am Dienstag. Seinen Angaben zufolge befanden sich wohl mehr als 200 Menschen an Bord der Fähre, obwohl das Schiff offiziell nur für 85 Passagiere ausgelegt war. Rund hundert Menschen überlebten das Unglück. 24 Stunden nach dem Untergang der Fähre dauerte die Suche nach dem Wrack am Dienstag an.

