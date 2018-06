Berlin (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat noch nicht über eine Teilnahme an der möglichen Heim-EM im kommenden Jahr entschieden. "Bislang hat es in meiner aktiven Zeit leider nicht mit einem Heim-Turnier geklappt. Natürlich wäre es schön, in Deutschland bei einer EM für die Nationalmannschaft zu spielen", sagt der 36-Jährige von den Dallas Mavericks der Sport-Bild: "Man kann über alles reden. Voraussetzung ist aber immer, dass die Gesundheit mitspielt. Die endgültige Entscheidung kann daher erst nach der NBA-Saison fallen. Alles ist offen."

In der vergangenen Woche hatte sich der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit dem Standort Berlin offiziell um die Ausrichtung einer Vorrunde bei der EM im kommenden Jahr beworben. Der ursprüngliche Ausrichter Ukraine hatte sich wegen der derzeitigen Lage im Land zurückgezogen. Die Entscheidung soll im September fallen.