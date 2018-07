Sala (dpa) - Bei dem verheerenden Waldbrand in Schweden ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Leiche des 30-Jährigen sei in der Nacht an einer Straße entdeckt worden, berichtete die Tageszeitung "Dagens Nyheter". Es ist das erste Todesopfer, das der gigantische Brand auf mehr als hundert Quadratkilometern gefordert hat. Hundert Helfer sind im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Zwei Orte mit etwa tausend Einwohnern wurden evakuiert. Das Feuer gilt als der größte Waldbrand in Schwedens jüngerer Geschichte.

