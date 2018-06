Shanghai (AFP) Der deutsche Autobauer Daimler sieht sich in China Ermittlungen der Behörden ausgesetzt. Das Unternehmen arbeite mit den Behörden zusammen, teilte Daimler Greater China der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag per E-Mail mit und bestätigte damit die Ermittlungen. Nach Berichten chinesischer Staatsmedien handelt es sich um eine Anti-Monopol-Untersuchung.

