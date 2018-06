Berlin (AFP) Erstmals seit über einem Jahr kommt Rot-Rot-Grün in einer Umfrage für die "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe) zumindest rechnerisch wieder auf eine Mehrheit. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, bekämen SPD, Grüne und Linkspartei zusammen 44 Prozent der Stimmen. Die Union erhielte unverändert 41 Prozent. Die euroskeptische AfD verliert leicht und würde erstmals seit der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die FDP wäre mit drei Prozent ebenfalls nicht im Bundestag vertreten.

