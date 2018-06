Frankfurt/Main (AFP) Ein mutmaßlicher deutscher Isis-Kämpfer muss sich ab Mitte September vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main verantworten. Gegen den 20-jährigen Kreshnik B. sei das Hauptverfahren wegen Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) eröffnet worden, teilte das OLG am Dienstag mit. Der Prozess soll demnach am 15. September beginnen.

