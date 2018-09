München (AFP) Der Siemens-Konzern will sein Geschäft mit Krankenhausinformationssystemen für 1,3 Milliarden US-Dollar (963 Millionen Euro) an das US-Unternehmen Cerner verkaufen. Sofern die Wettbewerbsbehörden zustimmen, solle der Verkauf im ersten Quartal 2015 über die Bühne gehen, teilte Siemens am Dienstagabend mit. Für die Mitarbeiter an drei deutschen Standorten seien Vereinbarungen zur Beschäftigungs- und Standortsicherung für die kommenden drei Jahre getroffen worden.

