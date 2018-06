Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Vereinbarung einer dreitägigen Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen begrüßt. Er hoffe, dass die Verhandlungsdelegationen aller Konfliktparteien sich in Kairo auf eine Verlängerung der Waffenruhe einigen, "damit das unendliche Leid der Zivilbevölkerung endlich ein Ende hat", erklärte Steinmeier am Dienstagabend in Berlin. "Die Bilder der vielen getöteten und verletzten Kinder sollten ein Weckruf für alle sein", hieß es in der Erklärung weiter.

