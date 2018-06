Berlin (AFP) Immer mehr Menschen nutzen das sogenannte Bikesharing: Sie leihen sich an einer öffentlichen Station für kurze Zeit ein Fahrrad, um damit in einer Stadt von A nach B zu kommen, und stellen es an einer beliebigen Station oder einfach an der Straße wieder ab. In einer am Dienstag vom Hightech-Branchenverband Bitkom veröffentlichten Umfrage sagten 17 Prozent der befragten Internetnutzer, sie hätten in den vergangenen zwei Jahren einen solchen Service genutzt. Das sind laut Bitkom zehn Millionen Verbraucher. In einer Umfrage von 2013 waren es demnach neun Millionen, 2012 erst fünf Millionen Verbraucher.

