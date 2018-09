Kabul (AFP) Bei einem Anschlag in einer Militärakademie in Kabul sind ein US-General erschossen und mehr als ein Dutzend weitere Soldaten verwundet worden. Auch ein deutscher Brigadegeneral wurden bei dem Vorfall am Dienstagmittag schwer verletzt, wie die Bundeswehr mitteilte. Der Deutsche war demnach außer Lebensgefahr. Nach afghanischen Angaben wurden insgesamt 19 Soldaten verletzt. Der Angreifer, ein Mann in afghanischer Militäruniform, wurde bei einem Schusswechsel getötet.

