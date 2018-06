Peking (dpa) - Beim stärksten Erdbeben seit Jahren in Chinas südwestlicher Provinz Yunnan sind mindestens 407 Menschen getötet worden. Etwa 2000 Menschen wurden verletzt, berichtet das Staatsfernsehen unter Berufung auf Behördenangaben. Das Beben hatte die Stärke 6,5. Tausende Helfer beteiligen sich an der Suche nach Verschütteten. Mit Spezialfahrzeugen räumen sie Straßen zu den entlegenen Dörfern um das Epizentrum. Zehntausende Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Tausende Häuser wurden zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.