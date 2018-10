Lille (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen afrikanischen Flüchtlingen in der nordfranzösischen Stadt Calais sind in der Nacht zum Dienstag rund 50 Menschen verletzt worden, darunter einer schwer. Zu einer ersten Schlägerei war es am Montagabend zwischen etwa hundert Sudanesen und Eritreern bei einer Essensausgabe im Zentrum von Calais gekommen, wie die Präfektur mitteilte. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, die Polizei schritt ein. Nach dem Essen kam es erneut zu Zusammenstößen, diesmal im Hafengebiet von Calais, die in der Nacht andauerten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.