London (dpa) - In Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren sind am Abend in vielen Teilen Großbritanniens für eine Stunde die Lichter ausgegangen. An öffentlichen Gebäuden, etwa an der Tower Bridge in London, am Parlamentsgebäude und im Regierungssitz Downing Street wurde die Beleuchtung abgeschaltet. Vor der Tür mit der Nummer 10 in der Downing Street brannte nur eine einzelne Kerze. Großbritannien hatte dem Deutschen Reich vor hundert Jahren ein Ultimatum gestellt, das am 4. August um Mitternacht Berliner Zeit und um 23.00 Uhr Londoner Zeit ergebnislos verstrichen war.

