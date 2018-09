Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. August 2014:

32. Kalenderwoche

217. Tag des Jahres

Noch 148 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Dominika, Oswald, Stanislaus

HISTORISCHE DATEN

2013 - In einer vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft veröffentlichten Studie zum Doping in der Bundesrepublik Deutschland heißt es, bis 1960 seien im deutschen Sport Amphetamine "systematisch zum Einsatz gekommen".

2012 - Bei einem der schwersten Terroranschläge der vergangenen Jahre in Ägypten töten Unbekannte an einem Sinai- Kontrollposten an der Grenze zu Israel 16 ägyptische Soldaten.

2009 - Im Südpazifik vor der Inselgruppe Tonga sinkt eine Fähre mit 128 Menschen an Bord. Nur 53 Passagiere können gerettet werden.

1994 - In Havanna (Kuba) kommt es zu den schwersten regierungsfeindlichen Unruhen seit der Machtübernahme von Fidel Castro 1959.

1963 - Die USA, die Sowjetunion und Großbritannien einigen sich auf einen teilweisen Stopp der Kernwaffenversuche.

1934 - In einer Rundfunkrede gibt US-Präsident Franklin D. Roosevelt ein neues Programm zur Überwindung der Wirtschaftskrise und der Massenarbeitslosigkeit bekannt, den "New Deal".

1904 - Georg Zacharias schwimmt in Berlin den ersten offiziellen Weltrekord über 500 m Brust in 8:30,6 min.

1884 - In New York wird auf Bedloe's Island der Grundstein für das Podest der Freiheitsstatue gelegt.

1956 wird die Insel in Liberty Island umbenannt.

1789 - Die revolutionäre französische Nationalversammlung schafft alle Privilegien des Adels ab.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Späte Reue hat ein unbekannter Dieb in Kalifornien gezeigt. Er schickte 500 Dollar per Post an eine 78-jährige Frau, deren Handtasche er 1963 gestohlen hatte, und entschuldigte sich für seine Tat.

GEBURTSTAGE

1984 - Helene Fischer (30), deutsche Schlagersängerin ("Für einen Tag")

1964 - Adam Yauch, amerikanischer Hip-Hop-Musiker, Mitglied der Band Beastie Boys, gest. 2012

1935 - Michael Ballhaus (79), deutscher Kameramann ("GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia"), gilt als Erfinder der 360- Grad-Kamerafahrt

1930 - Neil Armstrong, amerikanischer Astronaut, erster Mensch auf dem Mond, gest. 2012

1850 - Guy de Maupassant, französischer Schriftsteller ("Bel ami"), gest. 1893

TODESTAGE

2000 - Alec Guinness, britischer Schauspieler ("Die Brücke am Kwai"), geb. 1914

1984 - Richard Burton, britischer Schauspieler ("Wer hat Angst vor Virginia Woolf"), geb. 1925