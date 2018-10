Sydney (dpa) - Der biologische Vater des in Thailand zurückgelassenen herzkranken Babys mit Down Syndrom ist in Australien schon einmal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Der Sender Channel Nine News berichtet, seine Frau habe dies bestätigt. Der Mann sei 1998 deshalb im Gefängnis gewesen. "Menschen machen Fehler, dass heißt nicht, dass sie für immer schlecht sind", zitierte der Sender die Ehefrau. Das Paar hatte von einer Leihmutter in Thailand Zwillinge austragen lassen, dann aber nur das gesunde Kind mitgenommen.

