Tokio (AFP) Eine 16-jährige Japanerin, die gestanden haben soll, ihre Klassenkameradin enthauptet zu haben, hatte nach Presseinformationen den Kopf einer Katze in ihrem Kühlschrank. Die Zeitung "Mainichi" berichtete am Dienstag, Ermittler hätten in der Wohnung, in der das Mädchen allein wohnte, außerdem rund eine Million Yen (knapp 7300 Euro) gefunden. Die mutmaßliche Mörderin lebte Medienberichten zufolge seit April auf Anraten von Psychiatern in der Wohnung, nachdem sie ihren Vater mit einem Baseballschläger angegriffen hatte.

