Kabul (dpa) - Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein deutscher General verletzt worden. Der Mann sei außer Lebensgefahr und werde medizinisch versorgt, teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mit. Insgesamt wurden mindestens 15 Soldaten der internationalen Schutztruppe Isaf bei dem Attentat in einem britischen Camp verwundet und einer getötet. Der Anschlag ereignete sich während eines Treffens mit afghanischen Führungspersönlichkeiten in dem Camp.

