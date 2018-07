Kabul (dpa) - Bei einem Anschlag auf eine hochrangige Delegation der internationalen Afghanistantruppe Isaf ist ein deutscher General verletzt worden. Ein US-General wurde Medienberichten zufolge getötet. Ein Mann in afghanischer Uniform hatte in einer Kabuler Militärakademie das Feuer eröffnet. Insgesamt zählte die Isaf 15 Verletzte in ihren Reihen. Der deutsche Ein-Sterne-General ist nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr außer Lebensgefahr. Die Bundeswehr hat fünf Generäle in Afghanistan.

