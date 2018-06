Gaza/Tel Aviv (dpa) - Kurz vor einer Waffenruhe mit Israel haben militante Palästinenser noch eine Salve von rund 20 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert.

Eine Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte die Angriffe am Dienstag. Unter anderem seien Geschosse auf die Küstenstädte Aschdod und Aschkelon sowie Ortschaften in der Negev-Wüste abgefeuert worden, berichteten israelische Medien. Über Jerusalem sei eine Rakete abgefangen worden. In der Stadt seien Raketentrümmer gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Israelische Armee auf Twitter