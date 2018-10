Tobruk (dpa) - Überschattet von Kämpfen verfeindeter Milizen und einem islamistischen Störversuch hat in Libyen ein neu gewähltes Parlament die Arbeit aufgenommen. 158 von insgesamt 188 Abgeordneten kamen gestern in der Stadt Tobruk im Osten des Landes zur Vereidigungszeremonie zusammen, wie libysche Medien berichteten. Dorthin war die Sitzung wegen der unsicheren Lage in Tripolis und Bengasi verlegt worden. Die geplante Wahl eines Parlamentspräsidenten steht noch aus.

