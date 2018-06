New York (dpa) - Sandra Bullock ist dem Magazin "Forbes" zufolge die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood. Demnach hat sie zwischen Juni 2013 und Juni 2014 etwa 51 Millionen Dollar verdient. Das Weltraumdrama "Gravity" hat Bullock nicht nur eine Oscar-Nominierung, sondern auch jede Menge Geld eingebracht. Mit Abstand folgt ihr Jennifer Lawrence auf Platz zwei. Sie strich in den vergangenen zwölf Monaten eine Gage von 34 Millionen Dollar ein. Den dritten Platz belegt Jennifer Aniston mit 31 Millionen Dollar. Gwyneth Paltrow kommt auf Platz vier knapp vor Angelina Jolie und Cameron Diaz.

