Palma de Mallorca (dpa) - Auch nach der Abdankung von Monarch Juan Carlos bleibt das spanische Königshaus im Sommerurlaub Mallorca treu.

Mit dem Thronwechsel im Juni war befürchtet worden, dass die Tradition zu Ende gehen könnte. Am Montagabend traf der neue König Felipe VI. mit Königin Letizia und den beiden Töchtern, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía, auf der Ferieninsel ein.

Aus Lüttich kommend, wo er an den Gedenkfeiern zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs teilgenommen hatte, landete Felipe mit seiner Familie auf dem Militärstützpunkt Son Sant Joan. Danach setzte er sich selbst ans Autosteuer und fuhr zum 20 Kilometer entfernten Marivent-Palast am westlichen Stadtrand von Palma.

Dort residiert die Königsfamilie in den Sommerferien im August seit Jahrzehnten. Doch Felipe hatte sich in den vergangenen Jahren eher selten und kurz auf der Insel blicken lassen. Es hieß unter anderem, dass vor allem Letizia im Sommer keine große Lust auf Mallorca habe, da sie dort zu sehr im Fokus der Medien stehe. Der Ministerpräsident der Balearen, José Ramón Bauzá, hatte sogar im Namen des "balearischen Volkes" den Wunsch geäußert, dass die royalen Besuche fortgesetzt werden.

Auf Mallorca will Felipe nicht nur die Füße hochlegen. Der 46-Jährige will unter anderem an der Regatta "Copa del Rey" teilnehmen, einen Empfang geben und sich mit Ministerpräsident Mariano Rajoy sowie mit regionalen Politikern treffen.